Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan Artvin Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu görevden alınırken, 12 ilin de bölge müdürlüğüne yeni atamalar yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 8 il müdürlüğüne atama yapıldı.

