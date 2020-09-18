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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı...

18 Eylül 2020 Cuma - 8:35 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 8:35

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan Artvin Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu görevden alınırken, 12 ilin de bölge müdürlüğüne yeni atamalar yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 8 il müdürlüğüne atama yapıldı.


 Bazı Bakanlıklarına bağlı Genel Müdürlük ve  Müdürlüklere ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama  kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslarası İş Gücü  Genel Müdürlüğüne, aynı birimde Genel Müdür Yardımcısı olan Sadettin Akyıl  getirildi.
 
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet  Ecel görevden alınırken, bu göreve Eyüp Karahan getirildi. Bakanlık bünyesinden  bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne ise  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali Ecer atandı.
 
 Atama kararları kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bayburt Gençlik  ve Spor İl Müdürlüğüne Adem Köse,  Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Volkan  Burak Mumcu, Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mücahit Atalay, Iğdır  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Gökhan Yavaşer, Kırşehir Gençlik ve Spor İl  Müdürlüğüne Numan Nafiz Şahin, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa Genç,  Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ise Gürhan Yıldız getirildi.
 
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü  Artvin Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu görevden alınırken, Adana Orman Bölge  Müdürülüğüne Mahmut Yılmaz, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne Halil Oflu, Artvin  Orman Bölge Müdürlüğüne Sinan Özkaya, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne Şaban Bıyıklı,  Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne Enver Demirci, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne  Erhan Çetinkaya, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne Oktay Ayatav, Isparta Orman  Bölge Müdürlüğüne Refik Ulusoy, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa  Koç, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne Fahri Sönmezoğlu, Kütahya Orman Bölge  Müdürlüğüne Hakan Keskin, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne Kenan Akduman, Sakarya  Orman Bölge Müdürlüğüne Ziya Polat, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne ise Emin  Yılmaz atandı.
 
  
 

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