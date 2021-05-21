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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 8 fakülte 2 enstitü kuruldu

21 Mayıs 2021 Cuma - 11:57 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 11:57

Bazı fakülte ve enstitülerin kurulması, bazı fakülte, enstitü ve yüksekokulların kapatılması ile bazı fakültelerin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara  göre, Nişantaşı Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi,  İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Ege Üniversitesinde  Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon Üniversitesinde Kur'an-ı Kerim  Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesinde Lisansüstü  Eğitim Enstitüsü, Avrasya Üniversitesinde İletişim Fakültesi, Dicle  Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesinde  Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Amasya Üniversitesinde  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kuruldu.
 
Ege Üniversitesinde İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, Gümüşhane  Üniversitesinde Sosyal Bilimler ile Fen Bilimleri enstitüleri, Afyon Kocatepe  Üniversitesinde Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Amasya  Üniversitesinde Teknoloji Fakültesi kapatıldı.
 
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler  Fakültesi, İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ismi Mühendislik  ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri  Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak  değiştirildi

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