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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı

03 Nisan 2021 Cumartesi - 1:39 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 1:49

Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçiliğine Cahit Bağcı, Türkiye'nin Polonya Büyükelçiliğine Cengiz Kamil Fırat, Türkiye'nin Hindistan Büyükelçiliğine Fırat Sunel, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine Tugay Tunçer atandı.


Bazı büyükelçilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin ve yeni atamaları içeren karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
13 ülkeye yeni büyükelçi atandı.
 
AZERBAYCAN'A YENİ ATAMA
 
Karara göre Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre, İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli Merkeze alındı, yerine Ömer Gücük atandı. Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız Merkeze alınırken yerine Ali Rıza Güney atandı. Polonya Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül merkeze alındı, yerine Cengiz Kamil Fırat atandı. İspanya Büyükelçiliğine Burak Akçapar atandı.

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Azerbaycan Hindistan Fırat Sunel
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