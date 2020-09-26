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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

AA |  26 Eylül 2020 Cumartesi - 11:49 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 11:49

Adana, Balıkesir, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş ve Mersin'deki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.


Bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Taşlı (Yassı) Ada, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Santa Harabeleri, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Kamil Abduş Gölü ve çevresi ile Sakız Adası, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Döngel Mağarası, Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası ile Tarsus ilçesindeki Tarsus Dalyanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı bölgelerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

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