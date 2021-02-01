Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti! Kabine Toplantısı'na Atak Electric ile gitti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Ortaklaşa üretmiş durumdalar. Şu andaki aracın boyu 8 metre. Ses vesaire hiçbir şey söz konusu değil. Yapay zeka olarak da gerek yayalara karşı duyarlı, trafik sinyallerine karşı duyarlı böyle bir araca sahip olmak, yıl sonuna kadar 24 metreye kadar elektrikli hale getirilecek.

Seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markaların adını da duyuracaklar. Bütün mesele bu adımın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden atılmış olması bizi ayrıca mutlu etmiştir.

Her şey artık elektrikli dönecek. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Temiz enerjinin de ön adımları... Dünya temiz enerjiye gidiyor.