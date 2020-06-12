Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında gülümseten diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Görüşmeye o diyalog damga vurdu.

Hürriyet'ten Hande Fırat bu günkü köşe yazısında Trump ve Erdoğan'ın telefon konuşmasını ele aldı.

TRUMP VE ERDOĞAN’IN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Libya’dan devam edelim. 8 Haziran günü ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesinin kritik başlığı Libya ’daki gelişmelerdi. Son gelişmelerin ardından Rusya ’nın Libya’da sıkışmasından ABD’nin içten içe duyduğu mutluluğu öncelikle ifade edelim. İki ülke Libya’da petrol arama dahil nasıl bir ilişki kurabileceklerini çalışacaklar.

ABD’DE FETÖ’CÜLER TRUMP’A KARŞI SOKAKTA

Trump her ne kadar Libya’daki gelişmeleri ilgiyle dinlese de aklının ülkesindeki protestolarda olduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı FETÖ’nün bu protestolardaki rolüne ilişkin görüşmede Türk istihbarat ve güvenlik makamlarının hazırladığı dosyayı gündeme getirdi. Başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere, Türkiye’de FETÖ’cülerin olayları, protestoları nasıl manipüle ettiklerini, kendi çıkarları için nasıl kullandıklarını anlattı.

Sosyal medya hesapları ile birlikte isim isim de sayarak FETÖ’cülerin ABD’deki protesto gösterilerinde başı çektiğini söyledi. Buraya bir parantez açıp, FETÖ’cülerin Hillary Clinton’ı desteklemiş olduklarını, maddi destekte bulunduklarını, Trump-Erdoğan yakınlığından rahatsız olduklarını da hatırlatalım.

NÜKTEDAN SOHBET