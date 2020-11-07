07 Kasım 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.192 1.01 EURO 10,1390 1.75
USD 8,5260 1.30 ALTIN 535,780 1.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü

AA |  07 Kasım 2020 Cumartesi - 22:32 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 23:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre  görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel  gelişmeler ele alındı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan  topraklarından geri çekilmesi gerektiğini  belirterek, Azerbaycan'ın karşı  harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti.
 
Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna  edilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir  çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde  olduğunu vurguladı.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.