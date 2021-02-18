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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

18 Şubat 2021 Perşembe - 16:30 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 16:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ve Türkiye ilişkilerini geliştirecek adımlar ile birlikte bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, Libya'da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler de değerlendirildi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ'da 11 Ocak Mutabakatı'nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demiryolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini ifade etti.
 
Ağdam'daki Ortak Merkezin ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin Rusya görüşme
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