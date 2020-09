Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel görüşmesinde sert Fransa tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Doğu Akdeniz ve Ege’deki krizi ele aldığı görüşmesinde Türkiye’ye haksızlık yapıldığını, her türlü diyaloga açık olunmasına rağmen Fransa ve Yunanistan ’ın gerginlikleri körüklediğini söyledi.

Erdoğan, Merkel ile önceki akşam bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. “Heyetler arası” formatında gerçekleşen görüşmenin “olumlu” geçtiği, “açık açık her şeyin konuşulduğu” öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Erdoğan, öncelikle Türkiye’ye haksızlık yapıldığını ifade etti, masadan kalkanın her zaman ve her şartta Yunanistan olduğunu söyledi. Yunanistan’a defalarca diplomasi çağrısı yaptıklarını kaydeden Erdoğan, “Gerginliği körükleyenler belli. Fransa ile Yunanistan ile görüşün” mesajını yineledi.