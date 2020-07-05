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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Haiti Cumhurbaşkanı Moise görüştü
AA | 05 Temmuz 2020 Pazar - 21:45 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 21:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonda görüştü.
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