Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ayda bebekle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK İzmir 7’nci Olağan İl Kongresi için geldiği İzmir'de, 30 Ekim'de yaşanan depremde 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan Ayda bebek ve ailesi ile bir araya geldi.

Kongrenin yapıldığı salonun girişinde babaları Uğur Zengin ve kardeşler Ayda ve Atakan ile bir süre sohbet eden Erdoğan çifti, daha sonra salona giriş yaptı.