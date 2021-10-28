Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu davasında yeni gelişme! Siyasi cinayetler...

CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

KILIÇDAROĞLU’NUN BİLGİSİNE BAŞVURULSUN

Kılıçdaroğlu’nun, siyasi cinayetler iddiasına gerekçe olarak gösterdiği Erdoğan’ın konuşmalarının izah edildiği dilekçede, “Sonuç olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisine başvurulması için lüzumlu usuli işlemlerin, iddiaların vehameti de dikkate alınarak ivedilikle yerine getirilmesi talep edilmiştir” denildi.

MEYDAN OKUMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa ’nın 105. maddesinde kendisine sağlanan hukuki güvencelere başvurabilirdi. Ama o yola tenezzül etmedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun başvurusunu muhatap almayabilirdi. Ama o ne yaptı? Dün itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ikinci kez başvuruda bulunarak hem Kılıçdaroğlu’nun iddialarına tek tek yanıt verdi hem de siyasi cinayetler iddiasının aydınlatılması için Kılıçdaroğlu’nun bilgisine başvurulmasını talep etti. Bu bir meydan okuma.

Şimdi sıra Kılıçdaroğlu’nda. Elinde ne tür bilgi, belge, istihbarat, duyum varsa yargı mercileriyle paylaşmak zorunda. Yoksa siyasi cinayetler gibi önemli bir iddia ortaya atıp sonra kaçmış durumuna düşer.

KILIÇDAROĞLU DEMİŞTİ

Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesine başvurulmasını talep ettiği 15 Ekim tarihli başvuruda, “Taleplerimizin karşılanması sonrasında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerekli beyan ve değerlendirmeler yazılı olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilecektir” deniliyor.