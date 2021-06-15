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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev 'Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı

AA |  15 Haziran 2021 Salı - 16:13 | Son Güncelleme : 15 06 2021 - 17:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi.
İmza töreninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıklama yaptı.
Erdoğan, "Türkiye olarak kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz." açıklamasını yaparken Aliyev ise, "Karabağ muharebesi sonrası Ermenistan diz çöktü. Türkiye - Azerbaycan birliği ebedidir." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan'ın  kendisine uzatılan bu iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği  birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz." dedi. 
 
Resmi ziyaret için Azerbaycan'da bulunan Erdoğan ile Azerbaycan  Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, baş başa görüşmelerin ardından Şuşa Valiliği  bahçesinde ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Konuşmasına, bugün farklı bir heyecanın, duygunun içerisinde olduğunu  ifade ederek başlayan Erdoğan, daha önce verdiği sözü bugün yerine getirdiğini  söyledi.
 
 
44 günlük bir savaşın ardından Karabağ'ın, sahiplerinin eline  geçtiğini, Ermeni mezalimi ve işgalinden kurtulduğunu anımsatan Erdoğan,  "Arkadaki fonda görülen bina aslında Ermeni mezaliminin ne yazık ki bu  şaheserleri ne hale getirdiğinin bir ifadesi. Kardeşim de fon olarak basın  toplantısında gayet anlamlı bir yeri seçmiş bulunuyor. Bir tarafta valilik  binası, diğer tarafta da ne yazık ki Ermenilerin adeta yerle yeksan etmek üzere  oldukları bir bina." diye konuştu.
 
 
Erdoğan, 15 Haziran Azerbaycan Milli Günü vesilesiyle "ümummilli  lider" Haydar Aliyev'i rahmetle andı, Aliyev'in ruhuna Fatiha okudu.
 
 
Karabağ'ın inşası
Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ Zaferi'nin sevincini Aliyev ile  10 Aralık 2020'de beraber paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle  sürdürdü:
"O gün yine bambaşka bir heyecan, coşku vardı. 6 ay sonra bu defa  kadim şehir Şuşa'da kendisiyle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.  Verdiğimiz sözü hamdolsun yerine gelmiş bulunuyoruz. Azerbaycan halkının Karabağ  Zaferi'ni bir kez daha tebrik ediyorum. Tarihte birçok sanatçı yetiştirmiş  Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'dan bölgemize ve dünyaya vereceğimiz  mesajların çok önemli olduğuna inanıyorum. Kardeşim Aliyev'in vizyoner  liderliğinde ve muzaffer başkumandanlığında azatlığına kavuşan Karabağ'ı yeniden  ayağa kaldıracak çalışmaları yakından takip ediyoruz. Şuşa'ya gelirken  çalışmaları gördük. Altyapıda yoğun çalışmalar var. Bir taraftan yollar  yapılıyor, bir taraftan enerji santralleri açılıyor, bir taraftan yüksek gerilim  hatları inşa ediliyor. Bütün bunlarla beraber tabii susuz olan bu bölge suya  kavuşuyor. Bütün bu çalışmalar şu anda sürekli olarak devam ediyor ve inşallah en  kısa zamanda bölge havalimanlarına da kavuşacak. İkili görüşmede bunları değerli  kardeşim özellikle anlattı. Havalimanlarına da kavuştuktan sonra buralara geliş  ve gidişler daha da artacak, turizmde bölge ciddi bir sıçramayı inanıyorum ki o  dönemde yaşayacak."
 
 
Erdoğan, Karabağ'ın tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine  kavuşacağını, bundan hiç şüphelerinin olmadığını dile getirdi.
 
Karabağ'ın kadim yerleşim yerlerinin tekrar inkişaf ettiği günleri,  yakında hep birlikte göreceklerinin altını çizen Erdoğan, Türkiye olarak azatlık  mücadelesinde olduğu gibi yeniden inşa faaliyetlerinde Azerbaycan'a her türlü  katkıyı verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.
 
 
En kısa sürede evlerine dönmelerini bekledikleri Azerbaycanlılar için  de her türlü çabayı göstereceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu konuda değerli  kardeşimin özel çalışmaları var. Yeter ki buranın gerçek sahipleri tekrar  evlerine dönsün. Onlara gerek mali destek gerek iş imkanı noktasında her türlü  desteği vermek suretiyle Azeri kardeşlerimizin kendi evlerine, mekanlarına geri  dönmeleri buraları ciddi manada zenginleştirecektir. Tabii bir yandan yıkımları  telafi ederken diğer yandan da Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir daha böyle  bir felaket yaşamaması için gereken tedbirleri birlikte alacağız. Bizim de bu  konuda TOKİ ile birlikte burada bölgenin tamamında atmayı planladığımız adımlar  var. TOKİ'nin buradaki karşıt kurumuyla çalışarak bu adımları atacağız. Bölge  üzerinde etkisi olan herkesi hakikatleri görmeye, Azerbaycan halkının zaferini  kabullenmeye ve geleceğe bakmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
 
 
Altılı Platform
Erdoğan, Ateşkes Antlaşması'nın ardından artık bölgede tüm taraflar  için yeni iş birliği imkanlarının doğduğunu anımsattı.
 
Azerbaycanlı kardeşlerinin bu konudaki engin gönüllülüklerinin yakın  şahidi olduklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türkiye olarak, biz de coğrafi komşuluk ilişkilerimizi daha derin iş  birliklerine yöneltmek istiyoruz. Ermenistan'ın kendisine uzatılan bu iyi niyet  ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi  kullanmasını temenni ediyoruz. 'Altılı bir platform' dedik. İşte bu Altılı  Platform'da bildiğiniz gibi Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve  İran var. Platform ile artık istiyoruz ki bölge suhuletle barış içerisinde  yaşanan bir bölge olsun. Bu adamı atmak için biz kardeşim ile her türlü  fedakarlığa varız, Sayın Putin aynı şekilde bu tür fedakarlıklara var. Bu konuda  atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur. Tabii bu tarihi  fırsatın gerçekçi olmayan hevesler, söylemler ve eylemlerle kaçırılmaması en  büyük dileğimizdir. Bölgedeki yeni statüye katkıda bulunmak isteyen herkesin  nefret ve tahrik siyasetinden vazgeçerek barış ve iş birliğini teşvike yönelmesi  şarttır. Böyle bir ihtimal oluştuğunda Ermenistan ile normalleşme için biz de  üzerimize düşeni yapacağımızı her fırsatta söylüyoruz. Bu ümit verici sürecin  Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladıkları Ateşkes Antlaşması'nı kapsamlı ve  vizyoner bir barış anlaşması ile taçlandırmaları halinde çok daha sağlıklı  yürüyeceğine inanıyoruz."
 
 
Mevkidaşı Aliyev ile yaptıkları görüşmede, ilişkileri etraflıca  değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getiren Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik  İşbirliği Konseyi toplantısını Türkiye'de yapacaklarını ifade etti.
 
Erdoğan, "Bu anlaşmayla birlikte iki ülke arasında kimlikle seyahati 1  Nisan 2021 tarihi itibarıyla bildiğiniz gibi başlatmış bulunuyoruz. Bu adım  karşılıklı ilişkilerimizi kolaylaştırarak bizleri birbirimize daha da  yakınlaştıracaktır." diye konuştu.
 
 
İkili ticarette son dönemde önemli adımlar attıklarını, Tercihli  Ticaret Anlaşması'nın 1 Mart 2021'de yürürlüğe girdiğini belirten Erdoğan,  "Ticaret hacmimizi 2023 yılında 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru adım  adım ilerliyoruz. Türkiye Petrolleri başta olmak üzere pek çok şirketimizin  Azerbaycan'da önemli yatırımları bulunuyor. Aynı şekilde SOCAR başta olmak üzere  Azerbaycanlı şirketlerin Türkiye'deki yatırımları bizleri memnun ediyor. Sadece  Türkiye'de değil, gerekirse SOCAR'la Türkiye Petrollerinin üçüncü ülkelerde de  yatırım yapma görüşmesini kardeşimle beraber ele aldık ve inşallah bunun üzerinde  de ayrıca çalışıyoruz, çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
Ticari ve ekonomik iş birliğinin kapsamını daha da genişleteceklerini  ifade eden Erdoğan, "Azerbaycan'la Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Kars ve TANAP  gibi dev projeleri beraberce tamamladık. Bu projeler ülkelerimizle birlikte tüm  bölgenin refahına ve istikrarına katkı sağlıyor. Trans Adriyatik Boru Hattı  Projesi TAP'ın bitmesiyle ülkemiz üzerinden geçen Azerbaycan doğalgazı Avrupa  piyasasındaki yerini almıştır." dedi.
 
 
"Yeni bir tarihi adımı attık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi  özellikle tek millet, iki devlet temelinde yükselttiğimiz ilişkilerimizi daha da  ileriye taşıyacak yeni bir tarihi adımı attık. Bu adım önemli ve bunu bundan  sonraki süreçte daha da güçlendireceğiz, güçlendirerek yolumuza da devam  edeceğiz. Biraz önce kardeşimin ifade ettiği Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizin  yeni dönemdeki yol haritasını belirledik." dedi.
 
 
Beyannamenin bugün Şuşa'da hayatiyet kazandığını ve bunun çok önemli  olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu beyannamenin içeriği  birçok şeyleri kapsadığı gibi bundan sonra geleceğe yönelik adımları atarken  artık sadece iki ülke değil, bölgeyi kapsayan bir kararlılığın burada yattığını  görüyoruz. Türkiye olarak kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede inşallah bir  başkonsolosluk açmayı planlıyoruz. Böylece bölgede gerçekleştireceğimiz  faaliyetlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini de sağlayacağız." diye  konuştu.
 
 
Azerbaycan'ın Güney Zengezur Koridoru Projesi'ni önemli gördüklerini  ve desteklediklerini belirten Erdoğan, "Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan  batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir orta koridor açılacaktır; bu, çok  büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.
 
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tarımdan enerjiye,  ulaştırmadan turizme, savunmadan eğitim ve kültüre her alanda iş birliğini  ileriye taşımak için ortak gayretlerini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan  Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bütün bunların ötesinde savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi  teknoloji transferi ve ortak üretim projeleriyle daha da tahkim ediyoruz. Az önce  kardeşim, BAYKAR'ın yönetiminden Haluk Bey'e bir onur madalyası verdiler ve ben  de aile adına kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii burada İHA'lar,  SİHA'lar ciddi işler gördüler ve bu savunma sanayindeki ilişkilerimiz bundan  sonra çok daha farklı bir şekilde gelişecektir. Bu farklı gelişmeyle birlikte de  sürekli olarak bir pazar değil, aynı zamanda Azerbaycan bu işlerde bir üretim  merkezi olma imkanını da yakalayacaktır. Bizim gücümüz Azerbaycan'ın gücü,  Azerbaycan'ın gücü de bizim gücümüzdür."
 
Cumhurbaşkanı Aliyev'e, misafirperverliği için şükranlarını sunan  Erdoğan, toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi.
 
 
Basın toplantısından notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, baş  başa görüşmenin ardından basın toplantısı alanına gelirken valilik binası  önündeki Şuşa'nın önemli sanat ve edebiyat şahsiyetlerinin heykellerini inceledi.
 
Erdoğan ve Aliyev, basın toplantısının sonunda, toplantıyı takip  edenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
 
 
İki lider daha sonra, eşleriyle beraber basın toplantısının arka  fonunu oluşturan, Ermenistan işgalinde harap edilen Karabağ Hanlık Sarayı'na  geçti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
 
Liderler, burada yerel sanatçılar tarafından icra edilen yöreye ait  "Karabağ Sikeştesi" eserini dinledi.
 
 
Basın toplantısında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Başkan Vekili ve MHP İstanbul  Milletvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti  Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Efkan Ala Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı  İsmail Demir, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve AK Parti Rize  Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da  yer aldı.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şuşa Aliyev
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