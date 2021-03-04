Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etti! Büyük yol katettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Çin'in Kuşak ve Yol Girişimini önemli bulduğumuzu, 'kazan kazan' temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu toplantıyla zirve dönem başkanlığını Pakistan ’dan devralırken Bakanlar Konseyi Başkanlığını da Türkmenistan’a devrediyoruz.

Bu küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz.

Çalışmalarımızı meydan okumalarına rağmen tüm kararlılıkla sürdürdük. Dost, kara günde belli olur inancıyla 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Yerli aşıda da büyük mesafe sağladık.

İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Ecobank önemli bir kuruluş haline geldi. Ecobank üyesi olmayan ülkelere üyelik çağrısını tekrarlıyorum. Gerçekleştirdiğimiz altyapı projeleriyle ulaştırma alanında büyük yol kat ettik. Osmangazi ile Marmara Denizi'ni Kuzey-Güney doğrultusunda faaliyete geçirdik. Demiryolu projeleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantıları pekiştirecektir. Türkiye'nin öncülüğünde tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Hazar Geçişi doğu ile batı arasındaki etkileşimi artıracaktır. Çin'e ve Çin'den Türkiye'ye düzenli seferlerin açılmasından memnuniyet duyuyoruz.

2021 senesi turizm sektörü açısından kayıpların telafi edilmesi gereken bir yıl olması için hazırlıklara başladık. Karşılıklı işbirliği geliştirmeye hazırız.