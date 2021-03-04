04 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.539 0.50 EURO 8,9410 -0.51
USD 7,4140 -0.42 ALTIN 409,710 -0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etti! Büyük mesafe katettik

AA |  04 Mart 2021 Perşembe - 14:46 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 15:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Çin'in Kuşak ve Yol Girişimini önemli bulduğumuzu, 'kazan kazan' temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum' dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler  Zirvesi'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
 
Zirvenin bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen  Erdoğan, toplantıyla Zirve Dönem Başkanlığını Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden  devralırken 1,5 yıldır yürüttükleri Bakanlar Konseyi Dönem Başkanlığını,  Türkmenistan'a devrettiklerini ifade etti.
 
 Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'a başarı  dileklerini, Pakistan Başbakanı İmran Khan'a da katkı ve çalışmaları için  şükranlarını sunan Erdoğan, küresel krize dönüşen Kovid-19 salgınının hayatın her  alanını etkileyen bir tehdit haline geldiğini belirtti.
 
2,5 milyonu aşkın insanın canına mal olan bu felaketin, sağlık  alanında olduğu kadar ekonomi ve ticaret üzerinde de büyük tahribata yol açtığını  anımsatan Erdoğan, zirve toplantısını bu nedenle "Kovid-19 Sonrası Dönemde  Bölgesel Ekonomik İşbirliği" temasıyla düzenlemeyi uygun gördüklerini söyledi.
 
Dayanışma ve iş birliği çağrısı
 
"Küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve  uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz." diyen Erdoğan, teşkilattan da bu  amaçla istifade etmeleri gerektiğini dile getirdi.
 
"Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici  niteliği şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir." ifadesini kullanan  Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 "Dönem başkanlığımız süresince açıklamış olduğumuz öncelikler  doğrultusunda, teşkilatımızı güçlendirmeye ve bölgesel iş birliğimizi daha  ileriye götürmeye odaklandık. Çalışmalarımızı küresel salgının meydan okumalarına  rağmen kararlılıkla sürdürdük. Türkiye olarak bu zorlu süreçte, elimizdeki  imkanları vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın da hizmetine sunduk. Dost kara  günde belli olur inancıyla 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve  destek sağladık. Yerli ve milli aşı geliştirme çalışmalarımızda da büyük mesafe  kaydettik. Aramızdaki ticari faaliyetlerin artırılması için de büyük potansiyele  sahibiz. Ancak teşkilatın kuruluşundan bu yana arzu edilen ekonomik iş birliği  seviyesine ulaşılamadığı da bir gerçektir. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini  100 milyar dolar hedefine ulaştırmak için hep birlikte yoğun mesai harcamak  mecburiyetindeyiz. 17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı  Ticaret Anlaşması'nın daha fazla vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi bu açıdan  faydalı olacaktır."
 
Erdoğan, İstanbul'da ev sahipliği yaptıkları Ecobank'ın teşkilat  projelerinin finansmanında önemli bir kuruluş haline geldiğini, üye devletlerin  artan ihtiyaçlarını karşılama noktasında Ecobank'ın kurumsal ve mali  kapasitesinin artırılmasını da gerekli gördüğünü aktardı.
 
Henüz Ecobank üyesi olmayan ülkelere üyelik çağrısını tekrarlayan  Erdoğan, son yıllarda gerçekleştirdikleri altyapı projeleriyle ulaştırma alanında  önemli bir mesafe katettiklerini anımsattı.
 
Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve  Avrasya tünellerini hizmete aldıklarını, Osmangazi Köprüsü ile Marmara Denizi'ni  kuzey-güney doğrultusunda ulaşıma açtıklarını anlatan Erdoğan, inşaatı süren  Edirne-Kars Yüksek Hızlı Tren Projesi ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projeleri ile  Çanakkale Boğazı üzerine inşa ettikleri 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bu bağlantıyı  pekiştireceğini söyledi.
 
Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi
 
Türkiye'nin öncülüğünde tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını  hedefleyen Hazar geçişli doğu-batı orta koridor girişiminin doğu ile batı  arasındaki etkileşimi artıracağına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:
 
"Bu koridor üzerinden Çin'e ve Çin'den Türkiye'ye düzenli seferlerin  başlatılmasından memnuniyet duyuyoruz. İstanbul- Tahran-İslamabat yük treni  seferlerinin yeniden başlaması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Bu  vesileyle Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ni önemli bulduğumuzu, kazan kazan  temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum."
 
Tüm dünyada salgının etkilerinin en fazla hissedildiği alanlardan  birinin turizm ve seyahat sektörü olduğuna işaret eden Erdoğan, "Salgının  etkilerini en aza indirmek için Dünya Turizm Örgütünün açıkladığı ilkelerle de  uyumlu olarak bir dizi tedbiri yürürlüğe koyduk. 2021 senesinin turizm sektörümüz  açısından kayıpların fazlasıyla telafi edildiği bir yıl olması için hazırlıklara  şimdiden başladık. Bu sektörlerde sizlerle karşılıklı iş birliğini geliştirmeye  hazırız." diye konuştu.
 
Erdoğan, ortak hedeflere ulaşmak bakımından Ekonomik İşbirliği  Teşkilatı 2025 Vizyon Belgesi'nin uygulanmasının çok mühim olduğunu bildirdi.
 
"2025 Vizyon Belgesi'nde öngörülen projelerin finansmanında  kullanılmak üzere Vizyon Fonu'nun kurulmasını destekliyoruz." diyen Erdoğan,  "Teşkilatımızı hem sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmek hem de salgından  kaynaklanan yeni imtihan ve imkanlara karşı etkin kılmak için daha çok  sahiplenmeli ve reform sürecini devam ettirmeliyiz. Teşkilatı, güçlü bir bütçe  olmadan etkin kılmamızın ne yazık ki mümkün olmadığını da akılda  bulundurmalıyız." ifadelerini kullandı.
 
Azerbaycan'a destek
 
Ekonomik ve ticari ilişkileri, güvenlik ve istikrara yönelik  tehditleri bertaraf ederek güçlendirebileceklerini söyleyen Erdoğan, "Kardeşimiz  Azerbaycan, Ermeni işgali altındaki topraklarını destansı bir zaferle azat  kılmış, bölgede yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Bundan sonra önceliğimiz  Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin  bıraktığı tahribatı birlikte gidermektir. Bu süreçte de teşkilat olarak  Azerbaycan ile tam dayanışma içerisinde olacağımıza inanıyorum. Ermenistan'ın da  atacağı barışçıl adımlarla bölgesel istikrarın parçası olmasını ümit ediyoruz."  dedi.
 
Halkın iradesini hiçe sayan antidemokratik müdahaleleri asla tasvip  etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"Asya'nın kalbinde bulunan Afganistan da çatışmaların sonlandırılması  ve barışın tesisi noktasında tarihi bir dönemece girmiştir. İran'a uygulanan tek  taraflı yaptırımların son bulması ve tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na  geri dönerek plan çerçevesindeki yükümlülüklerini yeniden üstlenmeleri,  bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle tüm  üyelerimizi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ilişkileri her alanda  geliştirerek, maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya  davet ediyorum. Terörle mücadele ve bu konuda uluslararası iş birliği her dönem  olduğu gibi salgın şartlarında da önemini korumuştur. Türkiye, salgın öncesinde  olduğu gibi bu dönemde de DEAŞ, PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütleriyle  mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."
 
Konuşmasının sonunda katılımları için teşekkürlerini ileten Erdoğan,  "Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarınız için ülkem ve milletim  adına taziyelerimi sunuyorum." dedi.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama Liderler Zirvesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.