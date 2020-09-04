Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
DHA | 04 Eylül 2020 Cuma - 16:10 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 16:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
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