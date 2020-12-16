Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı İshak Sağlam'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'ı kabul etti
AA | 16 Aralık 2020 Çarşamba - 17:17 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 17:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti.
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