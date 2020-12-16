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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'ı kabul etti

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 17:17 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 17:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti.


Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı İshak Sağlam'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.
 

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