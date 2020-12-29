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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı ile telefonla görüştü

AA |  29 Aralık 2020 Salı - 19:33 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 19:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Zoran Milanoviç ile telefonla görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Zoran Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem nedeniyle Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç’e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
 
Türkiye'nin "kara gün dostu" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma başta olmak üzere, gerekebilecek tüm yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.
 

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