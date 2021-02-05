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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep birlikte inşa edeceğiz

05 Şubat 2021 Cuma - 22:28 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 22:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelesinde yanlarında yer alan herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  "Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese  yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok  yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah  hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 

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Recep Tayyip Erdoğan Türkiye mücadele
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