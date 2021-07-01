Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayırlı olsun' diyerek paylaştı: 50 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kovid-19 salgınıyla mücadelede en etkin silah olan aşıda, 50 milyon dozun aşıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun.