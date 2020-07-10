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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: Ayasofya Diyanet'e devredildi

10 Temmuz 2020 Cuma - 17:13 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 17:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı


Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek  ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.  Kararda, Ayasofya Camisi'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 1934 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı'nın Danıştay 10. Dairesinin kararıyla iptal edildiği  anımsatıldı.  Bu kapsamda, Ayasofya Camisi'nin yönetiminin 633 sayılı Diyanet İşleri  Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi gereğince Diyanet  İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından söz konusu  Cumhurbaşkanı Kararı'nı "hayırlı olsun" notuyla paylaştı.
 
 
 
CUMHURBAŞKANI KARARI MECLİS'TE OKUNDU
 
Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete  açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu.  Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.
 
 
 
 
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hayırlı olsun Ayasofya
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