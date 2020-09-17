Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haydutluğa boyun eğmeyeceğimiz anlaşıldı

"Şehit yakını ve gazilerimizin yükünü hafifletecek adımlar attık"

Şehitlerin emanetine, gazilerin fedakarlığına layık olmak için yaptıkları hizmetlerin en yakın şahitlerinin aileleri olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 18 yılda, sizlerin ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarına, sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla birçok kanuni düzenlemeyi hayata geçirdik. İstihdam hakkından gelir desteğine, eğitim den sağlık hizmetlerine hemen her alanda şehit yakını ve gazilerimizin yükünü hafifletecek adımlar attık." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer kuruluşların gazi ve şehit yakınlarının her türlü ihtiyacında daima yanlarında olduğuna işaret eden Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerinin meseleleriyle yakından ilgilenmeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak devlet övünç madalyası ve beratı takdim edilecek tüm asker ve polislerle, ailelerine Türkiye'ye yaptıkları hizmetler için şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyor ve Allah hepsinden razı olsun diyorum. Gazilerimize mücadeleleri, fedakarlıkları, kahramanlıkları sebebiyle teşekkürlerimi iletiyorum. Rabb'imiz, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, 'Allah yolunda öldürülenlere, 'ölüler' demeyiniz. Zira onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz.' buyuruyor. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz ise şehitlerle ilgili şu müjdeyi veriyor. 'Hiç kimse cennete girdikten sonra bütün dünya kendisine verilecek olsa bile tekrar dünyaya dönmek istemez. Yalnız şehitler hariç. Onlar gördükleri izzet ve ikram nedeniyle dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu ederler.' Şehitlerimiz hak katında işte böyle bir ikramın, böyle ulvi bir payenin sahipleri. Onlar nübüvvetten sonra en yüce makama ulaşmanın şerefini taşıyan seçilmiş insanlardır."

"Sen de ismini altın harflerle tarihe yazdırdın"

Şehitlik ve gaziliğin İslam inancında bir nasip meselesi olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda burada bizlerle birlikte olduklarına inandığım şehitlerimizin aziz ruhaniyetine seslenmek istiyorum. 'Ey şairin ifadesiyle yurdu yaşatmak için toprağa düşen şehit. Sen ki bu toprakların her karışını kanlarıyla sulayan bir ecdadın evladısın. Binlerce yıldır nice saldırılara göğüs geren ecdadın gibi sen de ismini altın harflerle tarihe yazdırdın. Sıksan şüheda fışkıracak bu topraklara ebediyen düşman ayağı basan arayacağını bir kez daha ispat ettin. Senin ortaya koyduğu cesaret, mazlumların kalbine sekine, zalimlerin kalbine korku saldı. Dünyada inancı, özgürlüğü, haysiyeti ve mensubu olduğu milletin geleceği için senin gösterdiğin fedakarlığı yapacak pek az insan bu.