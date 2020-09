Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haydutluğa boyun eğmeyeceğimiz anlaşıldı

Bize bıraktığın emaneti, son nefesimize kadar muhafaza edip, gelecek nesillere devredeceğimizden emin ol. Senin uğruna can verdiği mukaddes değerleri namusumuz bilecek kutlu bir emanet gibi sonsuza kadar taşıyacağız. Istiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'in o güzel mısralarıyla söyleyecek olursak, 'Yılmam, ölümden yaradan askerim ordu gazi dedi. Peygamberim bir dileğim var, ölürüm isterim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. 'Amin' desin hep birden yiğitler. Allahuekber gökten şehitler. Amin amin. Allahuekber.'

"Şu anda burada bizlerle birlikte olduklarına inandığım şehitlerimizin aziz ruhaniyetine seslenmek istiyorum. 'Ey şairin ifadesiyle yurdu yaşatmak için toprağa düşen şehit. Sen ki bu toprakların her karışını kanlarıyla sulayan bir ecdadın evladısın. Binlerce yıldır nice saldırılara göğüs geren ecdadın gibi sen de ismini altın harflerle tarihe yazdırdın. Sıksan şüheda fışkıracak bu topraklara ebediyen düşman ayağı basan arayacağını bir kez daha ispat ettin. Senin ortaya koyduğu cesaret, mazlumların kalbine sekine, zalimlerin kalbine korku saldı. Dünyada inancı, özgürlüğü, haysiyeti ve mensubu olduğu milletin geleceği için senin gösterdiğin fedakarlığı yapacak pek az insan bu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer kuruluşların gazi ve şehit yakınlarının her türlü ihtiyacında daima yanlarında olduğuna işaret eden Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerinin meseleleriyle yakından ilgilenmeye devam edeceklerini belirtti.

Şehitlerin emanetine, gazilerin fedakarlığına layık olmak için yaptıkları hizmetlerin en yakın şahitlerinin aileleri olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 18 yılda, sizlerin ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarına, sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla birçok kanuni düzenlemeyi hayata geçirdik. İstihdam hakkından gelir desteğine, eğitim den sağlık hizmetlerine hemen her alanda şehit yakını ve gazilerimizin yükünü hafifletecek adımlar attık." diye konuştu.

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde uzun yıllardan sonra tekrar sükunet ve barış ortamı tesis edildi. Bir dönem teröristlerin barındığı dağlarda bugün artık elhamdülillah ceylanlar geziyor. Teröristlerin kalleş saldırıları dolayısıyla yavaş ilerleyen yatırımlar çok daha süratli bir şekilde insanımızın hizmetine sunuluyor. Dağdaki katil sürülerinin başlarını kaldırmalarına nasıl fırsat vermiyorsak onların şehirdeki uzantılarına da müsamahakar davranmıyoruz. Teröre bulaşan, şiddeti teşvik eden, elindeki imkanları terör baronlarının emrine veren her kim olursa olsun gözünün yaşına bakmıyoruz. Yapanın yanına kar kaldığı, terörün ve teröristin farklı bahanelerle meşrulaştırıldığı, yazarların, aydınların, siyaset çilerin teröristlere canlı kalkan olduğu eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. Sırtını millet yerine terör elebaşılarına dayayanlar, dağdaki çapulculara güvenerek devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü almıştır. Türkiye'yi terörle esir alma girişimleri hamdolsun başarısızlığa uğramıştır. Türk milleti çukur eylemlerinde sadece şehir eşkıyalarını değil, aynı zamanda bölücü hevesleri de toprağa gömmüştür."

Bölücü terör örgütü başta olmak üzere milletin birliğine, beraberliğine kastedenlere döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduklarını, sormaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, teröristleri artık ülke sınırları içinde karşılamadıklarını, doğrudan bataklığı kurutacak adımlar attıklarını kaydetti.

Allah'ın izniyle bizlerde her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel vatana düşman ayağı bastırmayacağız. Bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağımızı indirmeyeceğiz. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızı susturmayacağız. Bedeli kanla ödenmiş bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Milletimizin kutlu yürüyüşüne set çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. İstikbalimizin garantisi olan ebedi ve ezeli kardeşliğimizin zedelenmesine, zayıf satılmasına asla izin vermeyeceğiz. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi sahipsiz bırakmayacağız."

"Ülkemizin ve KKTC'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz"

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını sonuna kadar savunduklarını vurgulayan Erdoğan, "Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği, artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır. Son günlerde meselenin çözüm yeri olarak diplomasi masasının öne çıkarılması elbette ülkemizin kararlı duruşunun sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Başından beri bu meselede sorunun diyalogla, müzakereyle komşuluk hukuku içinde çözüme kavuşturulması gerektiğini savunduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Karşı tarafın kışkırtmalarına, çocuksu davranışlarına rağmen biz hep haklı olmanın, büyük devlet olmanın vakarıyla hareket ettik. Sürecin bu aşamaya gelmesinde Türkiye'nin sağduyulu, soğukkanlı ama bir o kadar da dirayetli tavrının önemli payı vardır. Bundan sonra da gereken olgunluğu özellikle göstermeye devam edeceğiz. Ülkemizle beraber bölgemizin de barış, huzur ve istikrarı için çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye'ye samimiyetle yaklaşanlar bizden daima hüsnüniyet görecekler. Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını test edenler de her zaman hak ettikleri cevabı bizden alacaklardır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edilecek şehit yakınları ve gazilere fedakarlıkları için şükranlarını sunan Erdoğan, "Bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ile yad ediyor, gazilerimize Mevla'dan sağlık ve afiyet diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun. Rabbim, vatanımızı her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten muhafaza buyursun." dedi.

Törende, Ankara’da yaşayan 77 şehit yakını ve gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.