Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybeden Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. Nur Vergin'in Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan'a Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimcilerinden, Atatürk’ün çocukluk arkadaşı Nuri Conker’in torunu ünlü sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin (80) İstanbul Etiler ’deki evinde ölü bulundu.

İstanbul Etiler’de bir sitede yaşayan Prof. Dr. Nur Vergin’e dün saat 16.00 sıralarında komşuları ulaşamadı. Bunun üzerine polis arandı. Polis ekipleri, çilingirin yardımıyla girdikleri evde komşularının, Alzheimer hastası olduğunu söyledikleri Nur Vergin’in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis evde araştırma yaparken, adli tabip de incelemesinde ünlü sosyoloğun ölümünde şüpheli bir bulguya rastlamadı. Adli tabip, ‘normal ölüm’ raporu tuttu.

Prof. Dr. Nur Vergin için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze törenine katıldı. Erdoğan'a Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazı sonrasında şu ifadeleri kullandı:

Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratını affetsin. Hocamızın bir özelliği vardı; siyaset le sosyolojiyi çok iyi örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini hiç unutamıyorum; Herhalde benden daha beyaz Türk kimse olmazdı derdi ama hiçbir zaman da beyaz Türklüğün savaşını vermezdi. Bir ifadesi daha çok önemliydi; Laikim ama laikçi değilim.

Rabbim taksiratını affetsin affetsin. İnşallah mekanı cennet olsun diliyorum. Siz değerli kardeşlerimden de Allah razı olsun diyorum. Nur hocamızın iyi komşuları var. Bir tarafta Merkez Efendi diğer tarafta Mehmet Şevki Eygi ağabeyimiz. Dünyada iyi komşu aranması çok çok önemli ama ahirette de iyi komşular büyük önem arzediyor."