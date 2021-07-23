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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılış yıl dönümünü kutladı

23 Temmuz 2021 Cuma - 23:36 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 23:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yıl dönümünü kutladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı yazılı mesajda, Hatay'ın Türkiye ile bütünleşme kararının milli birlik ve bütünlüğe güç kattığını belirterek, "Dönemin Hatay Millet Meclisi'nin kendi iradesiyle aldığı bu karar, ülkemize olan güvenin bir göstergesi olmuş, uluslararası camiada ülkemizin barışçı ve hukuka saygılı kimliğini bir kez daha öne çıkarmıştır. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek, geçmişte olduğu gibi bugün de geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bu düşüncelerle Hatay'ın anavatan Türkiye'ye katılışının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.  
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay
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