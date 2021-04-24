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Cumhurbaşkanı Erdoğan harekat merkezine bağlandı

AA |  24 Nisan 2021 Cumartesi - 16:31 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 17:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla  görüştü.
 
Selamlayarak başladığı konuşmasında Erdoğan, "Mazisi şanla ve  zaferlerle dolu Türk Silahları Kuvvetlerimiz, bugün de milletimizin güvenliğini  tehdit eden tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor."  dedi.
 
"Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından  tamamen kurtarmakta kararlıyız"
"Bu tarihi mücadeleyi gerçekleştiren kahraman ordumuzla ve onun tüm  mensuplarıyla iftihar ediyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
" 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yürütülen bu mücadelede,  kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz.  Türkiye, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de mücadelesini hak, hukuk,  adalet gibi insani değerlerden en küçük bir sapma göstermeden yürütmektedir.  Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen  ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmektir. Terörün  kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta  kararlıyız. Kahraman ordumuzun son dönemde artık doğrudan terörün merkezine  yönelen başarılı harekatları, bu hedefimize yaklaştığımıza işaret etmektedir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlandı.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün akşam Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK  terör örgütüne yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu başlattığına  değinen Erdoğan, "Karadan ve havadan sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına  alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale  getirilmiştir. Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde icra  edilen bu harekat, bölgede barış ve huzurunun tesis edilmesine de önemli katkılar  sağlayacaktır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla görüştü.
 
 
"Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü  terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:
"Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki, ne Türkiye'nin, ne  Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer  yoktur. Uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde, bölgemize kan,  gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana  kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kahraman Mehmetçiğimizin başarıyla icra ettiği  operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin  kullanılması da bizim için ayrı bir memnuniyet ve iftihar vesilesidir. Sözlerime  son verirken bu operasyonda görev alan Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman  personelinin her birini ayrı ayrı alınlarından öpüyor, sizlere muvaffakiyetler  diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."
 
 
 

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