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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

AA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 19:54 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 19:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.


Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
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