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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti
AA | 08 Şubat 2021 Pazartesi - 19:54 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 19:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.
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