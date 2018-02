Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haddinizi bilin!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre konuşması:

"KIZIL ELMA BİTEN BİR NOKTA DEĞİL, SONSUZLUKTUR"

AFYONKARAHİSAR-ANKARA YOLU 2019 EYLÜL'DE

Kardeşlerim her fırsatta söylüyorum: AK Parti 'nin kaderi milletimizin kaderiyle bütünleşmiş bir partidir. Bizim her başarımız ülkemizin başarısıdır. Yaşadığımız her hadise bize sorumluluğumuzun büyüklüğünü bir kez daha hatırlatıyor. Türkiye attığı her adımda güçlenerek yoluna devam ediyor. Bu mücadelenin kesintisiz sürdürülmesi en başta bize bağlıdır. Sandık temsilcisinden genel merkeze kadar tüm kadrolar milletimizin desteğini daha güçlü almak için gecesini gündüzüne katmak zorundadır. Bizim zayıflığımızı Türkiye'nin zayıflığı olarak gören akbabalara inşallah fırsat vermeyeceğiz. Seçimlerde tüm iftiralara yönelik ithamla inşallah bizi destekleyen vatandaşlarımıza olan minnettarlığımızı ancak bu şekilde öderiz. 15 Temmuz 'da milletim genci yaşlısı tanklardan kaçtı mı? Tam aksine bağrını açtı üzerine gitti. Onlar o anda imanlarının gereğini yerine getiriyorlardı.