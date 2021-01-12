Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı
AA | 12 Ocak 2021 Salı - 20:10 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 20:11
WhatsApp sözleşmesi ile gizlilik politikası ve hizmet şartları güncellendi. WhatsApp'ın yeni kararı tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.
Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.