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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü!

AA |  10 Ağustos 2021 Salı - 21:17 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 21:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan  Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü. 
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş  olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla  mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan'ın bölgede ortaya çıkan  yeni fırsatları değerlendirmek suretiyle ortak enerji ve ulaştırma projeleri  üzerinde çalışabileceğini belirtti.

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