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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçleri yetseydi tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz

AA |  15 Temmuz 2020 Çarşamba - 12:43 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 13:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında, şehitler anıtına çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne geldi ve 15 Temmuz gecesi bombanın düştüğü alana karanfil bıraktı. Erdoğan, "Güçleri yetseydi seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz." ifadelerini kullandı. "Kartların yeniden karıldığı bir döneme girmiş bulunuyoruz." diyen Erdoğan, "Bu değişim sürecini başarıyla yönetmek mecburiyetindeyiz." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un,  asla sıradan bir darbe girişimi olmadığını belirterek, "Arkasında çok büyük  hesapların olduğu, gerçekleştiğinde ülke ve millet olarak bambaşka mecralara  sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıdır." dedi. 
 
TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü  kapsamında düzenlenen törende konuşan Erdoğan, sözlerine "İstiklalimizi ve  istikbalimizi borçlu olduğumuz tüm şehitlerimize, özellikle de 15 Temmuz  şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diyerek başladı.
 
TBMM 15 Temmuz Anıtı'nı işaret eden Erdoğan, "Zaten şu anda önünde  merasim yaptığımız anıtta da kufi olarak malum Rabb'imizin buyurduğu, 'Allah  yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.'  hükmü yer almaktadır. Bu uğurda şehadete koşan şehitlerimize şahsım, milletim  adına özellikle biz de şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bin yıldır her karışını  şehit kanlarıyla suladığımız bu toprakların vatanımız haline gelmesi ve kalması  için verdiğimiz mücadelelerde yer alan gazilerimizi minnetle yad ediyorum." diye  konuştu.
 
 
Erdoğan, 15 Temmuz 2016 gecesinde, Türkiye'ye saldıran FETÖ'cü  hainlerin TBMM'yi özellikle hedef almasının, rastgele bir tercih olmadığını  söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bu Meclis, masa başında değil savaş meydanında kurulmuş bir  Meclistir. Bu Meclis, sadece düşmanla değil ihanetle de mücadele ederek zafere  yürümüş bir Meclistir. Bu Meclis, ülkemizi her sıkıntılı dönemin ardından  milletimizin umudu olarak yeniden ayağa kaldıran Meclistir. Bu Meclis,  Polatlı'dan top sesleri gelirken de tepesine bombalar yağdırılırken de azimle  milletin hizmetinde olmayı sürdürmüş Meclistir. Bu Meclis, mayası bağımsızlık  ateşiyle yoğrulmuş bir Meclistir. Bu Meclis, tarihe gömülmek istenen 700 yıllık  bir cihan devletinden genç bir Cumhuriyet çıkartarak, milletimizin ayağına  takılmaya çalışılan prangayı kırıp atan Meclistir."
 
"Dünyadan gazi unvanını bu kadar hak eden başka bir Meclis  bilmiyorum"
Böyle bir Meclis'in 10 yılı aşkın süre mensubu olarak görev yapmaktan  şeref duyduğunu belirten Erdoğan, "Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı olarak, bu  Mecliste yemin ederek göreve başlamış olmaktan şeref duyuyorum. Türkiye'nin en  büyük yönetim reformunu bu Meclisle birlikte yürütmüş olmaktan şeref duyuyorum.  Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 17 yılı aşkın süredir bu Meclisle birlikte  milletime hizmet etmekten şeref duyuyorum. Milli iradenin üstünlüğünü tesis etmek  ve korumak için kimi zaman vesayete, kimi zaman darbecilere, kimi zaman  teröristlere, kimi zaman küresel güçlere karşı bu Mecliste omuz omuza mücadele  vermiş olmaktan şeref duyuyorum." ifadelerini kullandı.
 
Dünyada, gazi unvanını bu kadar hak eden ve bu kadar hakkıyla taşıyan  başka bir Meclis bilmediğini vurgulayan Erdoğan, "Dünyada, Meclisine bu kadar  sahip çıkan ve gerektiğinde gövdesini ona siper eden bir başka millet de  bilmiyorum. Rabb'ime, bana böyle bir milletin ferdi olma şerefini bahşettiği için  hamd ediyorum." dedi.
 
 
"Güçleri yetseydi, Meclisi yıkmaktan çekinmeyeceklerdi"
Erdoğan, 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Harekat  Başkanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile Meclis binasına bomba yağdıran  darbecilerin, ne yaptıklarını gayet iyi bildiğini dile getirdi.
 
15 Temmuz gecesi, tankları ve zırhlı araçlarıyla Ankara'nın,  İstanbul'un caddelerinde önlerine gelen herkesi ezip geçerek ilerleyen  darbecilerin, yaptıkları işin gayet şuurunda olduklarını belirten Erdoğan,  şunları söyledi:
"15 Temmuz gecesi, devletin vatanı korumak üzere namuslarına emanet  ettiği silahları millete çeviren darbeciler, o tetiklere taammüden dokunuyor,  bilerek kan döküyor, can alıyorlardı. Eğer güçleri yetseydi, bu Meclisi taş  üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer  güçleri yetseydi, ülkenin Cumhurbaşkanı başta olmak üzere seçilmiş tüm  yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz. Eğer güçleri  yetseydi, kendileri gibi düşünmeyen milletimizin her bir ferdine hayatı zehir  etmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi, uğruna nice  fedakarlıklar yaptığımız bin yıllık vatanımızı müstevlilere bırakmakta tereddüt  etmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi, Türk milletini Anadolu'dan  ve Avrupa'dan kazıyıp atmak, İslam'ın tüm izlerini bu topraklardan silmek  isteyenlerin bayram edeceğinden emin olunuz. Hamdolsun, Allah'ın yardımı ve  milletimizin direnişi sayesinde güçleri yetmedi ve darbe girişimi başarısızlıkla  sonuçlandı."
 
 
"İstanbul'un fethinde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o oldu"
15 Temmuz'un, asla sıradan bir darbe girişimi olmadığının altını çizen  Erdoğan, şöyle konuştu:
"Arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde ülke ve  millet olarak bambaşka mecralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıdır.  Açık söylüyorum, Malazgirt'te ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Kosova'da,  Niğbolu'da ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. İstanbul'un fethinde ne olmuşsa 15  Temmuz'da o olmuştur. Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o  olmuştur. Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse kesintisiz verdiğimiz terörle  mücadelede ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Velhasıl 15 Temmuz, bu topraklarda  yaşadığımız asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en  son halkasıdır. Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye,  itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki, amacı işte bu  derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır.
 
Dünyada, milletleri millet yapan ve asırlar boyunca etrafında bir  arada tutunulmasını sağlayan destanlara baktığımızda, çoğunun konu ve hacim  olarak 15 Temmuz'un gerisinde olduğunu görürüz. Buna karşılık, cihan savaşları  gibi gerçekten çok büyük katliamların, acıların yaşandığı hadiselerden ise  herhangi bir destan çıkmamıştır. Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin  kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da, ülkemizin dört bir yanında milyonlarca  kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga  vurmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ve o gece burada darbecilere duruşları  ve sesleriyle meydan okuyan milletvekillerimiz dahi tek başına 15 Temmuz'u  tarihimizin en önemli destanlarından biri yapmaya yeterlidir."
 

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