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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

AA |  14 Ağustos 2021 Cumartesi - 14:55 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 15:09

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile bir araya geldi.
 
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
 

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Recep Tayyip Erdoğan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde
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