Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle şiir gecesinde bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
Diyarbakır'da Kahramanmaraşlı genç bir kardeşimize sözümüzü böyle 40 gün gecikmeyle de olsa yerine getirmekten memnuniyet duyuyorum. Bir şehirde sanatın, edebiyatın yaygın olmasının mutlaka pek çok farklı sebebi vardır. Ama Maraş'ta bu sorunun cevabı bellidir. Maraş sözünü edebiyatla, şiirle, türküyle söyleyen bir şehirdir.
'ŞİİR GİBİ YAŞAYIN'
Hiç şüphesiz aleme, dünyaya ve insanlığa söyleyecek sözü olan insan için edebiyat ve özellikle şiir en doğru yöntemdir. Bizim de ilk gençlik yıllarımızdan itibaren hayatımız hep edebiyatın ve şiirin içinde geçmiştir. Şiiri yazmak kadar okumanın da bir sanat olduğuna inanıyorum. Siyaset hayatımızda, hitabetimizin gelişmesinde şiire olan alakamızın büyük katkısı vardır. Davamızı yüreklere nakşetmenin en etkili yolu hâlâ bana göre şiirdir. Sevgimizi kalpten kalbe aktarmanın en çarpıcı hâlâ şiirdir. Duygularımızı ete kemiğe büründürmenin en kestirme yöntemi hâlâ şiirdir. Bunun için sizlere diyorum ki şiir okuyun, dinleyin, yazın; yani şiir gibi konuşun, şiir gibi yaşayın. Türkiye'nin gençlerini küresel projelerin dolgu malzemesi yapmak isteyenlere karşı en güçlü direnişi vereceğimiz alanlardan biri de şiirdir.
"EMİNE ERDOĞAN'A ŞİİR YAZIYOR MUSUNUZ?"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kahramanmaraş Yedi Güzel Adam Müzesi’nde gerçekleştirilen 'Gençlerle Şiir Gecesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Eşiniz Emine Erdoğan'a şiir yazıyor musunuz?' sorusuna 'Maalesef şiir yazmıyorum, ama okuyorum. Eşimle şiir gibi bir yaşamımız var' cevabını verdi. Erdoğan'ın bu cevabı büyük alkış aldı.