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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle basketbol oynadı

AA-DHA |  05 Kasım 2021 Cuma - 15:20 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 15:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı. Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçerken gençlerle basketbol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İbrahim Kalın da eşlik etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Hacı Nusret Yıldırım Camisi'ne geçti.
 
 
Cuma namazını burada kılan Erdoğan, camiden çıkarken avluda bekleyen gençlerle sohbet etti.
 
Erdoğan, daha sonra açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçti.
 
 
ERDOĞAN GENÇLERLE BASKETBOL OYNADI
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi açılışına giderken basketbol oynayan gençleri görüp maçlarına katıldı.
 
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan'a eşlik etti.
 

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Recep Tayyip Erdoğan Hacı Nusret Yıldırım Camisi Cumhurbaşkanı Millet Bahçesi
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