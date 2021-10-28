İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "G20 Roma Zirvesindeki görüşmelerde liderlerin, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ile mülteci krizi gibi konular ile G20nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, G20 Zirvesinin ardından katılacakları 26ncı Taraflar Konferansı Dünya Liderler Zirvesinin ilk günü olan 1 Kasımda hitaplarını gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın anılan zirveler kapsamında katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükumet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapmaları da öngörülmektedir" denildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 ve Dünya Liderler Zirvesi'ne katılacak
AA | 28 Ekim 2021 Perşembe - 18:06 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 18:06