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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

AA |  01 Kasım 2021 Pazartesi - 0:26 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 0:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.


Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.20'de  Atatürk Havalimanı'na indi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve  ilgililer karşıladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı  ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20
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