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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti

AA |  29 Ekim 2021 Cuma - 22:14 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 22:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim'de 16'ncısı gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan  "TUR" uçağı, saat 22.03’te Atatürk Havalimanı’ndan Roma'ya hareket etti.
 
Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali  Yerlikaya uğurladı.
 
G20 Roma Zirvesi'ndeki görüşmelerde liderlerin, koronavirüs salgını  gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki  gelişmeler, iklim değişikliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mülteci krizi gibi  konular ile G20'nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş  alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi
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