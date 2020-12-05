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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa çok istiyorsa Marsilya'yı Ermenistan'a versin

AA |  05 Aralık 2020 Cumartesi - 15:40 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 17:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars ile Erzurum arasındaki 'Sarıkamış-Karakurt-Horasan' yolunun hizmete açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Azerbaycan 30 yıl boyunca işgal altında tutulan topraklarını özgürleştirmiştir buna rağmen Fransa'nın aldığı karar tam bir fecaattir. Fransa, Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı verebilir. Fransa, Dağlık Karabağ kararıyla çözümün değil, sorunun bir parçası olduğunu ispatlamıştı" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  "Karakurt-Horosan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık  bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz. Seyahat  süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon lira,  akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 29 milyon lira tasarruf  sağlayacaktır." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla  katıldığı Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada,  bugün Kars ve tüm bölge için kritik önemde bir eserin açılış heyecanını  yaşadıklarını söyledi.
 
Dünya ile beraber Türkiye'yi de etkileyen salgın sebebiyle bu açılış  törenini video konferans yoluyla yapmak durumunda olduklarını dile getiren  Erdoğan, vaka sayılarının özellikle Avrupa'da zirve yaptığı bu günlerde salgınla  mücadeleden de hizmet mücadelelerinden de asla taviz vermediklerini aktardı.
 
Erdoğan, sağlıktan ulaşıma, sanattan savunmaya, ticaretten enerjiye  kadar her alanda devreye aldıkları yeni projelerle şehirlere ve ülkeye hizmet  etmeyi sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Önceki gün Ankara'da mimarisiyle teknolojisiyle konumuyla ülkemizin  en prestijli eserlerinden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Binasının  açılışını yaptık. Bugün Türk savunma sanayine çağ atlatacak ilk milli helikopter  motorumuzun teslimi ve tasarım merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Böylece  TEİ'nin sadece motor üreten değil, motor tasarlayan, üreten ve dünyaya satan bir  marka olması yolunda tarihi bir adım daha attık. Şimdi de serhat şehrimiz Kars'ı  bölgesel ticarette bir üst aşamaya taşıyacak bir yatırımı Karakurt-Horasan  yolunun 40 kilometrelik bölümünü devreye alıyoruz. Tabii ben de ekran başında  izledim. 2 çarpı 2, gerçekten muhteşem bir yol olarak bu yolu buradan izlerken  milletim adına iftihar ettim. Nerelerden hamdolsun nerelere geldik. O dev  viyadüklerin üzerinden geçen bu yolla birlikte inanıyorum ki artık buralardan  geçen benim vatandaşlarım veya uluslararası, ülkemizden geçen insanlar ülkemizi  ve milletimizi takdirle anacaklardır."
 
 
"Yol dış ticarete önemli katkılar yapacak"
Erdoğan, sınır kapıları güzergahında olan ve çoğunlukla ağır taşıt  trafiğine hizmet verecek yolun bu özelliğiyle de dış ticarete önemli katkılar  yapacağını vurguladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karakurt-Horosan yolunun devreye girmesiyle  komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım  hizmetine kavuşmuş oluyoruz. Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren  yol, vakitten 25 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere yıllık  toplam 29 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Yolun açılmasıyla beraber tarihi  İpek Yolu güzergahının en önemli merkezlerinden olan Kars'ın cazibesinin daha da  artacağına inanıyorum. Bu önemli hizmeti şehrimizi kazandıran Ulaştırma ve  Altyapı Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve ekibini şahsım, milletim adına gönülden  tebrik ediyorum."
 
İşçisinden mühendisine, resmi kurumlardan yüklenici firmaya kadar bu  projenin gerçekleşmesinde emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür eden  Erdoğan, Karakurt-Horosan yolunun şehrin yanı sıra bölge ve ülke için hayırlı  olmasını diledi.
 
Ticaretten siyasete her alanda insanın şahsiyeti ve haysiyetiyle var  olduğunu, itibar kazandığını vurgulayan Erdoğan, zaten Karslılara da bunun  yakıştığını dile getirdi.
 
Erdoğan, bu ikisinin kaybolduğu durumlarda ise savrulmanın kaçınılmaz  olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Tarih boyuncu haysiyetini ve şahsiyetini yitiren kişiler ve toplumlar  kendilerini hep zillet çukurunda bulmuşlardır. Türkiye ve Türk milleti olarak  yaşadığımız onca saldırıya ve ihanete rağmen Allah'a hamdolsun böyle bir yanlışa  düşmedik. Bin yıllara sari geçmişimizde ne haysiyetimizden ne de şahsiyetimizden  asla taviz vermedik. Tehditler karşısında sinen, pusan, eğilip bükülenlerden  olmadık. Hep dik durduk, sağlam durduk. Yeri geldi Çanakkale'de gencecik  evlatlarımızı toprağa verdik. Yeri geldi İstiklal harbimizde tüm Anadolu'yu  kıyama kaldırdık. Yeri geldi 15 Temmuz'da tanklara meydan okuduk. Yeri geldi,  işte benim de dedem Sarıkamış'ta donarak, orada kucağında tüfeğiyle şehit oldu.  Rize'den Sarıkamış'a. İşte bu millet böyle cengaver bir millettir. Ama milli  onurumuzun çiğnenmesine, bağımsızlığımıza el uzatılmasına, bizi ayakta tutan  kadim değerlerimize kast edilmesine rıza göstermedik."
 
"Daima şahsiyet ve haysiyetle davrandık"
Erdoğan, aynı şekilde ülkeye umut bağlayan ve güvenen, inanan  kardeşlerin hak ve hukukunun gasp edilmesine de izin vermediklerini dile  getirerek, "Suriye'de adaletin, Irak'ta barış ve istikrarın, Libya'da meşruiyetin  yanında tavır alırken daima şahsiyet ve haysiyetle davrandık. Terörden,  şiddetten, eli kanlı Esed rejiminin bombalarından kaçan mazlumlara hep gönlümüzü,  aynı zamanda kapılarımızı açtık. Tek parti CHP'si gibi ülkemize sığınan bütün bu  insanları Boraltan Köprüsü'nde katillerine teslim edenlerden olmadık."  ifadelerini kullandı.
En son Dağlık Karabağ meselesinde de millete yakışan bir karakterle  hareket ettiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
"Ermeniler Azerbaycan topraklarına saldırdığında tüm kalbimiz ve  imkanlarımızla kardeşlerimizin imdadına koştuk. Karslı bu Ermenileri tarihten iyi  tanır, iyi bilir. Ortak tarih, kültür, inanç ve dil birliğimizin gereği neyse onu  yaparak Dağlık Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne  kavuşmasına katkıda bulunduk. Dağlık Karabağ'daki duruşuyla Türkiye, aynı zamanda  tek parti CHP'sinin Boraltan faciasında milletimize yaşattığı mahcubiyetten  kurtulmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadeleleri neticesinde hamdolsun  bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil hilal ve yıldız süslüyor.  Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık  Karabağ'da gururla dalgalanıyor. İnşallah Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki  bağlantıyı sağlayacak koridorun açılmasıyla artık kardeşlerimizle doğrudan kara  bağlantısına da sahip olacağız."
 
Erdoğan, bu bağlantıdan en çok faydayı görecek yerlerin başında  Kars'ın geldiğini belirterek, 30 yıllık işgalin ardından Azerbaycan'ın öz  topraklarına yeniden kavuşmanın haklı sevincini yaşadığını kaydetti.
 
Karabağ'da kazanılan zaferin hem uluslararası hukuk hem diplomasi hem  de askeri açıdan Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helal olduğunu vurgulayan  Erdoğan, "Bir kez daha altını çizerek tekrarlamakta fayda görüyorum. Azerbaycan  kimsenin toprağına el uzatmamış, kimseye saldırmamış, Birleşmiş Milletler ve AGİT  kararlarına rağmen 30 yıldır işgal altında tutulan toprakları azat etmiştir. Bunu  da Ermeniler gibi sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alarak değil,  meşruiyet çerçevesinde kalarak gerçekleştirmiştir. Hal böyleyken Minsk grubu eş  başkanı Fransa'nın önceki gün parlementosunda aldığı karar skandalın ötesinde tam  bir fecaattir, felakettir." dedi.
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Fransa şayet Ermenileri bu  kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir." sözlerini  anımsatan  Erdoğan, hiçbir devletin bir diğer devletin egemenlik haklarına bu  derece alçakca saldırmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
 
"Fransa çözümün değil sorunun parçası oldu"
Suriye'den Libya'ya kadar her yerde benzer yaklaşımlar içinde olan  Fransa'nın bu kararla artık çözümün değil sorunun bir parçası olduğunu, hiçbir  yerde objektif bir yaklaşımla görev yapamayacağını ispatladığını belirten  Erdoğan, "En son Lübnan'da da aynı oyunu oynadı. Ama yine netice alamadı ve evet  Macron'u kovdular. Uluslararası kamuoyunun Fransa'nın açtığı bu tehlikeli ve tüm  devletleri tehdit edecek yaklaşıma karşı gereken tepkiyi vermesini ümit ediyoruz.  Bu çarpıklıktan en çok zararı da bugünkü siyasi birliğini çok kanlı ve karanlık  bir mücadele dönemine borçlu olan Avrupa görecektir. Türkiye olarak her zaman ve  her yerde olduğu gibi hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer almayı, bu  doğrultuda söz söylemeyi ve siyaset izlemeyi sürdüreceğiz."
 
"Bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen 18 yılda ülkeye  kazandırdıkları her yatırımın, getirdikleri her hizmetin 81 vilayetin tamamını  kucakladığını ifade etti.
 
Ülkenin bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine  çıkardıklarına işaret eden Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:
"Bu yollar, 81 vilayetimizin hemen hepsinden geçiyor. Yollarımızı,  uzunluğu 554 kilometreyi bulan 410 tünelle donattık. Bu tüneller 81 vilayetimizin  hepsinden de hizmet veriyor, hizmet alıyor. Demiryollarımızın 11 bin 600  kilometresini adeta sıfırdan yapmışçasına yeniledik. Bu demiryolları vatanımızın  dört bir yanına hizmet götürüyor. Hızlı tren hatlarımızı hızla  yaygınlaştırıyoruz. Tüm ana hatları tamamlayarak 81 vilayetimizin bunlardan  yararlanmasını sağlayacağız. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkartarak 81  vilayetimizde yaşayan her vatandaşımızın bunlardan istifadesini temin ettik ki  bunlardan bir tanesi de Kars Havalimanı'dır."
 
Erdoğan, sadece ulaşımda değil sağlıktan eğitime enerjiden spora her  alanda Türkiye'yi bu şekilde sarıp sarmalayan hizmetlere imza attıklarını  belirtti.
 
"Açılışını yaptığımız her eser bize heyecan ve memnuniyet veriyor"
Yaşanan her hadisenin Türkiye'ye kazandırdıkları bu güçlü alt yapının  ne kadar kritik olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Salgın döneminde hastanelerimizin, sağlık sigortası sistemimizin  önemini gördük. İhracatımız arttıkça organize sanayi bölgelerimizden lojistik alt  yapımıza kadar ilgili tüm sektörlerimize hizmet veren alt yapının önemini gördük.  Bu örnekleri her alana teşmil etmek mümkündür. Biz kimsenin lafına, sözüne,  iftirasına, yalanına, sinsi ve kirli oyunlarına bakmayacağız. Bugüne kadar  milletimizle birlikte ve milletimize hizmet ederek geldik, bundan sonra da aynı  şekilde yolumuza devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız her eser bize tarifi mümkün  olmayan bir heyecan ve memnuniyet veriyor. Eserden yana nasipsiz olanların  içlerindeki kin ve nefretin gözlerini köreltmesi, kalplerini karartması,  dillerini çatallaştırması bizi yolumuzdan alıkoyamaz tam tersine şevkimizi  artırır."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Kars'ı tüm devasa çeşitli kaşar peynirleriyle  gerek ülkemizde gerek tüm dünyada tanıtalım ve tanıyalım. Benim Karslı kardeşim  bu noktada tüm emeğini veriyor. Kadınıyla erkeğiyle inanıyorum ki Kars özellikle  bu süt ve süt mamullerinde, Kars kaşar peyniriyle de namını salacaktır." şeklinde  konuştu.
 
Açılışı yapılan Karakurt-Horasan yolunun şehirlere ve ülkeye hayırlı  olmasını dileyen Erdoğan, emeği geçenleri de tebrik etti.
 
Konuşmasının ardından Erdoğan, "Yol medeniyettir." diyerek,  Karakurt-Horasan yolunun açılış kurdelesinin kesilmesi talimatını verdi.
 
Kurdele kesilmeden önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil  Karaismailoğlu'ndan bir ricası olduğunu dile getiren Erdoğan, "Yolların  çevresini, viyadüklerin altını lütfen hızla inşallah yeşillendirelim,  ağaçlandıralım ve şevlerin duruşunu çok daha farklı bir hale, yemyeşil hale  getirelim. Ben size inanıyorum. Bunu da şevlerle birlikte gerçekleştirirseniz  bütün bu yollardan geçen size bir kez daha Allah razı olsun der." ifadelerini  kullandı.
 
Daha sonra Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler Karakurt-Horasan  yolunun açılış kurdelesini kesti.
 

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