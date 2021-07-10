Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Kabulde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek,
Türkiye ile Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmede ayrıca, Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecek, Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.
GÖRÜŞME 1 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmesi sona erdi.
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.
Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.