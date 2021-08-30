Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile irtibatı olan 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisi kesildi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Darbe zihniyetinin kirlettiği askeri okulların tamanmını kapattık. TSK 'nın ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren okulları MSÜ bünyesinde tekrar kurduk. Kurumsal bütünlüğü sağladık. MSÜ faaliyete geçtiğinde 1. sınıfta eğitim e başlayan öğrencilerimiz bugün mezun oldu.

Biz bugün bu reformu yaptığımızda birileri Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diyerek tezvirat yapıyorlardı. Artık çok daha güçlü, kabiliyetli bir askeri sisteme sahibiz. Çağın ihtiyaçlarına göre askeri personel yetiştiren bir kurumumuz var.

İngilizce'nin yanı sıra, Almanca, Farsça, Fransızca bu yıl Yunanca eğitim almaya başladılar. Hepimizin iftihar etmesi gereken bir tablo ortaya çıktı.

FETÖ ile iltisaklı 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisi kesildi.

Milli Savunma Üniversitemiz 16 bin 448 öğrenci ve kursiyere eğitim-öğretim verdi. 15 Temmuz 'daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız.

Üniversitemize bağlı harp okulundan 1452 öğrencinin mezuniyetini hep birlikte yaşıyoruz. Bu yolda teğmenlerimizde birlikte yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz.

Az önce devasa bir Milli Savunma, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarımızın yerleşkesinin temelini attık. 19 Mayıs 2023'te de açılışını yapacağız. Dünyada eşine benzeri olmayan böyle bir muhteşem eser ancak Türkiye'ye yakışır, ancak sizlere bizlere yakışır. Astsubay MYO'ların bugünkü mezun sayısı da 2254 kişidir. Kurmay eğitimleri de aynı şekilde kesintisiz devam etmiş, ordumuzun her seviyesindeki personelin eğitim ihtiyacı kesintisiz bir şekilde tamamlanmıştır.

15 Temmuz darbe girişimi de ülkemiz için pek çok hayırlı gelişmenin kapısını aralamıştır. Artık İHA'larımız semalarımızda uçuyor. SİHA ve TİHA'larımız semalarımızda uçuyor. Artık bunları biz yapıyoruz. Ülkemizi daha güçlü, daha kararlı ve özgüvenli hale getirerek, şehitlerimizin kanlarınının, gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmemesini sağladık. Elbette her büyük değişim, reform gibi bu sürecinde sancıları olmuştur. Atılan her adım, her tasarruf, geliştirilen her politika daha güçlü, güvenli ve huzurlu Türkiye içindir.

Başka bir vatanımız olmadığı bilinciyle hedeflerimize ulaşmadan durmayacağız. Her engeli aşıp geçeceğiz.

Tüm bunları yaparken, mağdurlara da sırtımızı dönmeyeceğiz. Her kim sizin burada ne işiniz var diyorsa, ark niyetlidir, kötü niyetlidir. Şartlar bazen gönlünüzdekini tam olarak yapmanıza imkan vermeyebilir. Ama ilk fırsatta tahimizin ve medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız. Önümüzde mazlumların duası, kahraman ordumuzun gücü olduğu sürece hiçbir mücadeleden kaçmayız.

Kara Harp Okulu'ndan mezun olanları bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla