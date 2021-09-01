Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da atacağız

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye Sırbistan ilişkilerinde katkıda bulunacaktır. Sırbistan ile işbirliğimiz her alanda gelişiyor. TİKA'larımız kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Balkan coğrafyasındaki tüm kesimleri asırlardır birlikte yaşadığımız ve gelecekte de birlikte yaşayacağımız dostlarımız olarak görüyoruz.
Hayata geçirilecek projeler Sancak’ın bölge ile bütünleşmesini sağlayacak.
FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren ilk liderlerden biri Sırbistan oldu.
Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun bulunduğu Sancak bölgesinde açılan Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.