24 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.023 -0.01 EURO 7,9700 0.40
USD 6,8500 0.10 ALTIN 419,070 0.93
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te bir kafede oturdu

AA |  24 Temmuz 2020 Cuma - 17:03 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 17:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaretinin ardından Fatih'te bir kafede oturdu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i  Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programının ardından MHP Genel Başkanı Devlet  Bahçeli ile Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.
 
Türbe ziyareti sonrası Erdoğan ve Bahçeli, Fatih'teki bir kafede  oturdu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da  eşlik etti.
 
Daha sonra Devlet Bahçeli'yi uğurlayan Erdoğan, bir süre daha kafede  kalarak vatandaşlarda sohbet etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan  vatandaşları selamladı.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe türbe
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.