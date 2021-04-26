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Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı

DHA |  26 Nisan 2021 Pazartesi - 22:50 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 22:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafla iftar yemeğinde bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnafla iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, konuk ettiği esnafla hatıra fotoğrafı çekindi.

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