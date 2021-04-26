Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnafla iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, konuk ettiği esnafla hatıra fotoğrafı çekindi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı
DHA | 26 Nisan 2021 Pazartesi - 22:50 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 22:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafla iftar yemeğinde bir araya geldi.
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