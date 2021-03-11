Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Salgın döneminde 760 bin 71 esnaf ve sanatkara Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında 18,8 milyar TL tutarında kredi kullandırıldı" dedi.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafımızı, ihracatçılarımızı yalnız bırakmadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafımızı, ihracatçılarımızı yalnız bırakmadık
11 Mart 2021 Perşembe - 18:12 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 18:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Salgın döneminde 760 bin 71 esnaf ve sanatkara Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında 18,8 milyar TL tutarında kredi kullandırıldı" dedi.
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