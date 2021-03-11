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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafımızı, ihracatçılarımızı yalnız bırakmadık

11 Mart 2021 Perşembe - 18:12 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 18:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Salgın döneminde 760 bin 71 esnaf ve sanatkara Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında 18,8 milyar TL tutarında kredi kullandırıldı" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Salgın döneminde 760 bin 71 esnaf ve sanatkara Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında 18,8 milyar TL tutarında kredi kullandırıldı" dedi.
 

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