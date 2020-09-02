Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erol Ayyıldız ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik mesajı gönderdi.