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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

02 Eylül 2020 Çarşamba - 10:55 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 10:55

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.


İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erol Ayyıldız ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik mesajı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü Eskişehir
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