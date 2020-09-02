İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erol Ayyıldız ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik mesajı gönderdi.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı
02 Eylül 2020 Çarşamba - 10:55 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 10:55
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
- Diyarbakır'da ikinci pik yaşanıyor! Sağlık Bakanlığı harekete geçti
- Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Osmanlı'dan sonra ilk kez...
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Google ile beraber bir aile hattı oluşturduk
- Bakan Karaismailoğlu’ndan Giresun’a balıkçı barınağı müjdesi
- Muharrem İnce hakkında flaş ihraç talebi iddiası!
- Türkiye Uzay Ajansı açıkladı: Gelecek yıl açılacak