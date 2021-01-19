Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin'in Merkezefendi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın mezarını ziyaret etti
DHA | 19 Ocak 2021 Salı - 15:17 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 15:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.
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