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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın mezarını ziyaret etti

DHA |  19 Ocak 2021 Salı - 15:17 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 15:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin'in Merkezefendi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret etti.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Necmettin Erbakan mezar ziyaret
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