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Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede ayağa kaldıracağız

15 Kasım 2020 Pazar - 23:40 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 23:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tarihi Vaniköy Camii'nin, en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılacağını bildirdi.


Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün, İstanbul Boğazı'nın  sembollerinden tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangının herkesi derinden üzdüğünü  belirterek, "Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve  aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras  bırakacağız." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangın Vaniköy Camii
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