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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emin Saraç için taziye ilanı verdi

AA |  21 Şubat 2021 Pazar - 9:23 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 9:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç için bazı gazetelerde yayımlanan taziye mesajında, "İslam'ın doğru şeklide anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren muhterem hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bazı gazetelerde M. Emin Saraç için  yayımlanan taziye mesajında şunları kaydetti:
 
"Kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç Hoca'mızın vefatından derin  bir teessür duydum. İslam'ın doğru şeklide anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı  ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce talebe yetiştiren muhterem  hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz. Muhammed Emin Saraç  Hoca'mıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere,  talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
 
Cenaze namazına katılacak
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir  süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu  kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç için bugün öğle namazının  ardından İstanbul'daki Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
 
  
 
    

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