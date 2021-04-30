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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığlı depremzede aileyle görüştü

AA |  30 Nisan 2021 Cuma - 22:40 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 22:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Elazığ'da iftarda misafir olduğu aileyle telefon görüşmesi yaptı.


Tunceli'deki ziyaretlerinin ardından Elazığ'a gelen Bakan Kurum, geçen  yıl 24 Ocak'ta yaşanan, merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde  evleri ağır hasar gören ve Aksaray Mahallesi'nde yeni yapılan TOKİ konutlarına  yerleşen Sedat ve Gülsema Erdoğan çiftini ziyaret etti.
 
Aileyle iftar yapan Kurum, Sedat Erdoğan ile eşi, 3 çocuğu ve aile  yakınlarıyla sohbet etti.
 
Bakan Kurum, daha sonra aileyi, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı  Erdoğan ile görüştürdü.
 
Sedat ve ablası Kaviye Erdoğan ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  ailenin ramazanlarını tebrik ederek, "Rabb'im inşallah ramazan-ı şerife bizleri  kavuşturduğu gibi bayrama da kavuştursun, deprem felaketini bizlere tekrar  yaşatmasın." dedi.
 
 Kaviye Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın ilgilerinden dolayı  teşekkürlerini sunarak, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun  ömürler versin inşallah. Rabb'im sizden bin kere razı olsun. Sebep olanlardan,  Bakanımdan, Valimizden, Belediye Başkanımızdan, emeği geçen herkesten Allah bin  kere razı olsun. Evlerimiz o biçim, size dua ediyoruz, gece gündüz hepinize dua  ediyoruz. Şu an o kadar duygulandım ki anlatamam." diye konuştu.
 
Görüşmenin ardından Bakan Kurum, Erdoğan çiftinin çocukları Nejla  Ebra, Ebru Sena ve Yusuf Berat'a tablet hediye etti.
 
Bakan Kurum'a ziyaretinde, Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye  Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ve TOKİ  Başkanı Ömer Bulut eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ
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