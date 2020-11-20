Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi ve Hukuk reformunu en kısa sürede Meclis'e getireceğiz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , tümüyle yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadıklarını belirterek, "Ancak Cumhuriyet Halk Partisinin oyunbozanlığı sebebiyle neticeye ulaşamadık. Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı." dedi.

Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'ndaki konuşmasında, salgın sebebiyle fuarın ve fuar kapsamında yapılan etkinliklerin bir kısmının fiziki, bir kısmının da çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

Bu yönüyle hibrit denilebilecek fuarın, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz. Bu ikisini birlikte başarıp salgın sürecinden güçlenerek çıkabileceğimize inanıyorum. Böyle zor bir dönemde böyle büyük bir organizasyonun yapılmasının ve bizim de bizzat iştirak etmemizin sebebi işte budur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün atılacak tohumların yarın vereceği meyveleri toplayabilmek için eldeki tüm imkanların kullanılması gereken bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, şartları en doğru şekilde değerlendirerek bu süreci fırsata dönüştürmekte kararlı olduklarını kaydetti.