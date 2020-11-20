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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi ve Hukuk reformunu en kısa sürede Meclis'e getireceğiz...

AA |  20 Kasım 2020 Cuma - 12:05 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 14:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'na katıldı. Erdoğan, burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ekonomi ve Hukuk reformunu en kısa sürede Meclis'e getireceğiz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tümüyle  yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadıklarını belirterek, "Ancak Cumhuriyet  Halk Partisinin oyunbozanlığı sebebiyle neticeye ulaşamadık. Bizimle birlikte  yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka  gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı." dedi. 
 
Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO  Fuarı'ndaki konuşmasında, salgın sebebiyle fuarın ve fuar kapsamında yapılan  etkinliklerin bir kısmının fiziki, bir kısmının da çevrim içi olarak  gerçekleştirileceğini söyledi.
 
Bu yönüyle hibrit denilebilecek fuarın, temizlik, maske ve mesafe  kurallarına uygun şekilde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan,  "Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın  aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz. Bu ikisini birlikte başarıp salgın  sürecinden güçlenerek çıkabileceğimize inanıyorum. Böyle zor bir dönemde böyle  büyük bir organizasyonun yapılmasının ve bizim de bizzat iştirak etmemizin sebebi  işte budur." diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün atılacak tohumların yarın vereceği  meyveleri toplayabilmek için eldeki tüm imkanların kullanılması gereken bir  dönemden geçildiğini vurgulayarak, şartları en doğru şekilde değerlendirerek bu  süreci fırsata dönüştürmekte kararlı olduklarını kaydetti.
 
 
 
 
Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyin zaten yapıldığını, bilim  insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımların da atıldığını  belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çaresiz kaldığı salgınla  mücadele çalışmalarında Türkiye pozitif yönde ayrışarak altyapısının gücünü  ortaya koymuştur. Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde  de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz. Ekonomi tarafında da her kesime  yönelik desteklerle salgının yol açtığı sıkıntıları azaltmaya, paylaşmaya  çalışıyoruz. Devlet olarak tüm imkanları seferber ederek üretimi, ihracatı,  ticareti, istihdamı ayakta tutuyoruz. Bu anlayışla iş dünyamızdan esnaflarımıza,  işçilerimizden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza kadar her kesime el uzattık,  kaynak aktardır. MÜSİAD'ın da kurduğu Karz-ı Hasen fonu vasıtasıyla kendi üyeleri  arasında benzer dayanışma mekanizmaları oluşturmasından memnuniyet duydum. Hem  salgının yol açtığı sorunları hem ekonomimizin karşı kaşıya bulunduğu sıkıntıları 83 milyon hep birlikte ortaya koyacağımız iş birliği ve dayanışma ile aşarak  hedeflerimize ulaşabiliriz."
 
"Anayasa demokrat ve özgürlükçü bir anlayışla defalarca  değiştirildi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için herkese görevler düştüğünü,  yapılması gereken fedakarlıklar olduğunu vurgulayarak, Hazine ve Maliye  Bakanlığı, Merkez Bankası ve diğer kamu kurumları ile özel sektörün bundan sonra  daha güçlü şekilde birlikte çalışacağını söyledi.
 
Hem ekonomi politikalarını tahkim edecek hem demokrasinin ve  özgürlüklerin çıtasını yükseltecek hem milletin günlük hayatında rahatlamaya yol  açacak hazırlıklar içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, geçen 18 yıl boyuncu  ülkede yapılan her reformun, gerçekleştirilen her değişimin, elde edilen her  başarının altında imzaları bulunduğunu anlattı.
 
 
Erdoğan, anayasanın demokrat ve özgürlükçü bir anlayışla defalarca  değiştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Tümüyle yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadık. Ancak  Cumhuriyet Halk Partisinin oyunbozanlığı sebebiyle neticeye ulaşamadık. Bizimle  birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık  mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı. Böylece bizim  başlattığımız yeni anayasa çalışmasının niçin akamete uğradığı da aleniyet  kazandı. Bunun yanında temel kanunların tamamını yenileyerek adalet sistemimizin  altyapısını ve insan kaynağını güçlendirerek ülkemizde hukuka erişimi  kolaylaştırdık. Hak ve özgürlük alanlarını olabildiği kadar genişleterek milli  birlik ve beraberliğimizi tahkim ettik. Ekonomi alanında da pek çok reformu  hayata geçirerek ülkemizin makro ekonomik görünümünü çok ilerilere taşıdık.  Velhasıl biz reformlara hiç ara vermedik. Değişim iradesini hiç elden  bırakmadık."
 
Milletin hukuka ve adalete olan güvenini kökleştirmek amacıyla  kapsamlı bir Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırladıklarını aktaran Erdoğan, bu  doğrultuda Meclis'in üç ayrı reform paketini hayata geçirdiğini dile getirdi.
 
Erdoğan, ekonomide ise yaptıkları kapsamlı düzenlemelerle ülkenin İş  Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 27 sıra birden yükselerek 190 ülke arasında 33'üncü  sıraya çıkmasını sağladıklarını, şimdi de yeni reformlar, yeni atılımlar için  hazırlıklar yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta  kararlıyız. Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Bunları da en  kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz. Ön çalışmaları tamamlanan İnsan Hakları  Eylem Planı'nı da iş dünyası ve azınlıklar dahil çok daha bir istişareyle  neticelendirip hayata geçireceğiz.
 
 
 
Milletimizin geleceğine güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken  tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse şu aşamada bazı  acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı  kararını bu çerçevede değerlendiriyorum. Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede  önce tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye  düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmesini temin etmektir. Bunu  başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağını düşünüyorum. Türkiye'yi faiz,  enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Aksi halde sürekli bu tartışmayı  yaşamak, bu bedelleri ödemek mecburiyetinde kalacağız. Her zaman söylüyorum,  bugün burada yine söylüyorum. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu böyle  bilelim. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir. Kendimizi aldatırız ve  faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları  sömürmektedir."
 
Erdoğan, yeni ekonomi yönetimiyle birlikte tüm mesai ve dikkatlerini  bu konuya vererek, ülkeyi bu kronik sancıdan kurtaracaklarını söyledi.
 
"Yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz"
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerine ulaşmak için iş dünyasından  ve vatandaşlardan somut destek taleplerinin olduğunu aktararak, şöyle devam etti:
"Her şeyden önce yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize  getirmeliyiz. İşte şu anda Varlık Barışı'yla ilgili adımı attık ve Varlık Barışı  konusunda da gerek yurt dışı gerek yurt içindeki yastık altı neyimiz varsa  bunları kesinlikle herhangi bir sorguya tabii olmadan kayıt altına almamız  inanıyorum ki ülkemiz için de ve bütün girişimcilerimiz, yatırımcılarımız için de  yeni bir ufuk sağlayacaktır.
 
 
Derdimiz ne? Derdimiz şu, paran mı var, yatırım. Paran mı var,  istihdam. Paran mı var, üretim. Paran mı var, üretimle birlikte ihracat ve bu  dörtlü mekanizmayı çalıştırdığımız zaman inanıyorum ki hep birlikte ayağa  kalkacağız. Yerli ve uluslararası girişimcileri harekete geçirerek, üretim ve  istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımların hızlanmasını temin edeceğiz.  Milletimizin ve yatırımcıların milli paramız olan Türk lirasına güvenlerini  artırarak, mevduatlardaki döviz ağırlığının azalmasını sağlamalıyız. Nitelikli  istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan yurt içi tasarruflardan  ve yurt dışı yatırımcılardan gelen kaynaklarla finanse edilen bir büyümenin  peşindeyiz. Adımlarımızı güvenin ve istikrarın bu sürecin kilit taşı olduğunun  bilinciyle atıyoruz. Türkiye'ye güvenen herkesin kazanacağı bir yatırım iklimi  oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan her türlü adımı atacak, iş ve yatırım  ortamını beklenen seviyeye çıkartacağız. Bu kapsamda özellikle üretim ve  ihracatın ana aktörleri olan kuruluşlarımıza çok önemli görevler düşüyor."
 
Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye Odalar ve  Borsalar Birliği, MÜSİAD, TÜSİAD gibi iş insanlarını temsil eden yapılardan  yakın, verimli ve samimi bir çalışma yürütmelerini beklediklerini aktaran  Erdoğan, "Özellikle ihracat süreçlerinde yer alan kurumlarımızı diğerinin rakibi  değil, tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Bu yapılar hem ülke içinde hem de ülke  dışında birbirleriyle ne kadar yakın çalışma ve iş birliği halinde bulunurlarsa  ortak hedeflerimize o kadar hızlı ulaşırız." dedi.
 
 
"İş birliğine dayalı çalışma yöntemini tesis edeceğiz"
"Ülkemiz, milletimiz, iş dünyamız için hayırda yarışma anlayışından  ayrılmadan, güçlerimizi ve imkanlarımızı birleştirerek daha büyük başarılar elde  edeceğimizi unutmamalıyız." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğer bir ülkede MÜSİAD Temsilciliği açılmış ve bizim oradaki  ihracatımız 3'e, 5'e, 10'a katlanmamışsa ortada bir sorun var demektir. Eğer bir  yerde bizim ticaret temsilciliğimiz faaliyete geçmiş ve bizim oradaki ihracatımız  katlanarak artmamışsa ortada bir eksik var demektir. DEİK bünyesinde yer alan iş  konseyleri, odaklandıkları alanlarda ve ikili anlaşmalar yaptıkları ülkelerde  ihracatımızı katbekat yükseltemiyorlarsa orada durup bir düşünmemiz gerekiyor  demektir. Bu manzara bize üretim ve ihracat merkezli kurumlarımızın güçlerini  birleştirmeye, daha yakın çalışmaya, birbirlerini desteklemeye ihtiyaçları olduğu  mesajını veriyor. İnşallah yeni dönemde bu konuda hepimizi mutlu edecek, herkese  kazandıracak, iş birliğine dayalı bir çalışma yöntemini beraberce tesis  edeceğiz."
 
Salgın döneminde iş dünyasının çalışma biçimi ve alışkanlıklarında da  ciddi değişiklikler ortaya çıktığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok  etkinliğin artık online platformlar aracılığıyla yapılabildiğinin altını çizdi.  Salgının sona ermesinden sonra da vakit ve maliyet avantajları olan bu yöntemin  yaygın şekilde kullanılmaya devam edileceğini vurgulayan Erdoğan, "Burada çok  önemli bir sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu sorun yüz yüze gelmeyen, fiziki  inceleme ve kontrol yapamayan alıcı ile satıcı arasındaki güven ilişkisinin nasıl  tesis edileceğidir. İşte bu noktada DEİK ve MÜSİAD gibi kuruluşlarımıza çok büyük  görevler düşüyor. Bu kurumlarımız oluşturacakları güven verici bilgilendirme  mekanizmalarıyla alıcı-satıcı arasındaki fiziki temas eksiğini kapatabilirler.  Şayet bunu sizler yapmazsanız dışarıdan birileri benzer mekanizmaları kurar,  sizler de bedelini ödeyerek o hizmeti almak zorunda kalırsınız." ifadelerini  kullandı.
 
 
 
"Türkiye'nin gücüne inanan herkesle birlikte yürümeye hazırız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin fırsatlarını değerlendirebilmek  için üretim ve ihracat merkezli kuruluşların yapılarını, standartlarını ve  kanallarını hızla gözden geçirerek ihtiyaca cevap verecek hale getirmelerinin de  şart olduğunu vurguladı.
 
Türkiye'nin gücüne, potansiyeline, geleceğine inanan herkesle birlikte  bu yolda yürümeye hazır olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Küresel ekonomide yaşanan değişimi lehimize çevirebilecek her adıma  destek vereceğiz. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam için harekete geçen herkesin  yanında yer aldık, almayı sürdüreceğiz. Mevcut imkanları daha üst seviyede  kullanarak yeni yatırımlarla üretim ve ihracat kapasitemizi artırarak  tasarımından imalatına kadar her aşamasında yüksek teknolojiye geçişi sağlayarak,  inşallah bu süreci başarıya ulaştıracağız. Ülkemizin 81 vilayetinin her biri bu  seferberlikte yer almak için can atmaktadır. İş dünyamızın bu potansiyeli  kullanacak birikime, ferasete, kabiliyete ve azme sahip olduğuna inanıyorum.  Sizlerin huzurunda bir kez daha Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması için  taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun diyorum. MÜSİAD'a milletimizin bu  potansiyelini harekete geçiren iş insanlarımızı bir araya getirdiği ve giderek  büyüyen organizasyonuyla desteklediği için teşekkür ediyorum."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuarın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.
 
 
Programdan notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, program öncesinde fuar alanındaki stantları  gezdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı  Kerim tilaveti ile başlayan programda, MÜSİAD'ın tanıtım filmi gösterildi.
 
Kovid-19 testi pozitif çıktığı belirtilen MÜSİAD Genel Başkanı  Abdurrahman Kaan, programın açılış konuşmasını telekonferans sistemi aracılığıyla  yaptı.
 
MÜSİAD Genel Başkanvekili Ali Reis Topçu ve Genel Başkan Yardımcısı  Mehmet Akif Özyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a derneğin başlattığı fidan dikim  kampanyasının sertifikası ve hat sanatıyla hazırlanan tabloyu hediye etti.
 
Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı  Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı  Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul  Valisi Ali Yerlikaya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel  Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK  Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram  Şenocak da katıldı.
 

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