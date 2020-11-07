Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun yolunun açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "61.4 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 viyadük, 6 adet köprü kavşak bulunuyor.
Açılışını gerçekleştirdiğimiz Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirledik.
Önümüzü kesmeye çalışanlara asla boyun eğmedik, ülkemizin gücüne güç, itibarına itibar kattık.
Kahramanmaraş Göksun arasındaki 80 km'lik mesafe 80 dk'da geçiliyordu. Şimdi bu yolun mesafesini 16 km kısalttık, seyahat süresini 41 dakikaya indirdik. Zamandan 75 milyon TL, akaryakıttan 55 milyon TL tasarruf ediyoruz. Edebiyat Yolu Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep Devlet Yolu ile birleşiyor." ifadelerini kullandı.